Delta_RSI - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Tor

Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores RSI cujos períodos são diferentes.

O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores RSI - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do RSI lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).

Ou seja, se o RSI lento for superior a 50 e o RSI rápido for superior ao RSI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.

Se, por um lado, o RSI lento for inferior a 50 e, por outro, o RSI rápido for inferior ao RSI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.

Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do RSI rápido e lento, visualização do histograma.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // Type graph
//---
input uint                 RSIPeriod1=14;    // Fast RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice1=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 RSIPeriod2=50;    // Slow RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice2=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 Level=50;         // Signal Level
//---
input int                  Shift=0;          // Deslocamento horizontal do indicador nas barras

O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.

  • 0 — Buffer de indicador;
  • 1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;
  • 2 — RSI rápido;
  • 3 — RSI lento;
  • 4 — Diferença entre dois RSI (MACDRSI).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no Code Base a 27.09.2016.

Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_RSI

Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_RSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16476

