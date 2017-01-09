Participe de nossa página de fãs
Delta_RSI - indicador para MetaTrader 5
- 2074
Autor real:
Tor
Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores RSI cujos períodos são diferentes.
O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores RSI - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do RSI lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).
Ou seja, se o RSI lento for superior a 50 e o RSI rápido for superior ao RSI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.
Se, por um lado, o RSI lento for inferior a 50 e, por outro, o RSI rápido for inferior ao RSI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.
Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do RSI rápido e lento, visualização do histograma.
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph //--- input uint RSIPeriod1=14; // Fast RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1=PRICE_CLOSE; //--- input uint RSIPeriod2=50; // Slow RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2=PRICE_CLOSE; //--- input uint Level=50; // Signal Level //--- input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador nas barras
O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.
- 0 — Buffer de indicador;
- 1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;
- 2 — RSI rápido;
- 3 — RSI lento;
- 4 — Diferença entre dois RSI (MACDRSI).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no Code Base a 27.09.2016.
Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_RSI
Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_RSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16476
