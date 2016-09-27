Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора RSI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного RSI относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленное RSI больше 50, а быстрое RSI больше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленное RSI меньше 50, а быстрое RSI меньше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета гистограмм, уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого RSI, вид отображения гистограммы.

Индикатор сделан по просьбе пользователя Сергея Головко, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

Полная гистограмма

Укороченная гистограмма

Настройки:

Fast RSI Period — период быстрой RSI.

Slow RSI Period — период медленного RSI.

Signal Level — сигнальный уровень — 50, можно менять.

Bar — бар, с которого брать данные, 0 — текущий бар, 1 — предыдущий.

OverBuy Color и OverSell Color — цвета гистограммы при работающем условии индикатора.

No Signal Color — цвет гистограммы, где не выполняется условие индикатора.

Type graph — тип графика, полная гистограмма или обрезанная (для тех, кому важен только цвет).

Внимание! Если после установки индикатора вы решили сменить его тип (Type graph), не забудьте нажать Сброс на вкладке настроек "Общие", чтобы сбросились настройки максимумов и минимумов.

Примечание:

У индикатора есть 6 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.