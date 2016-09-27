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Delta RSI - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора RSI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного RSI относительно заданного уровня (к примеру 50).
То есть если медленное RSI больше 50, а быстрое RSI больше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перекупленности.
Если медленное RSI меньше 50, а быстрое RSI меньше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перепроданности.
Все настройки регулируются: цвета гистограмм, уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого RSI, вид отображения гистограммы.
Индикатор сделан по просьбе пользователя Сергея Головко, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.
Полная гистограмма
Укороченная гистограмма
Настройки:
- Fast RSI Period — период быстрой RSI.
- Slow RSI Period — период медленного RSI.
- Signal Level — сигнальный уровень — 50, можно менять.
- Bar — бар, с которого брать данные, 0 — текущий бар, 1 — предыдущий.
- OverBuy Color и OverSell Color — цвета гистограммы при работающем условии индикатора.
- No Signal Color — цвет гистограммы, где не выполняется условие индикатора.
- Type graph — тип графика, полная гистограмма или обрезанная (для тех, кому важен только цвет).
Примечание:
У индикатора есть 6 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.
- 0 — RSI быстрое.
- 1 — RSI медленное.
- 2 — разница между RSI медленной и RSI быстрой
- 3 — выполнено условие выше сигнальной линии.
- 4 — выполнено условие ниже сигнальной линии.
- 5 — не выполнено никакое из условий.
"Простая" функция, позволяющая запустить событие Х в конкретный момент времени (например, за 30 секунд до закрытия некоторого бара).Количество ордеров, открытых на заданном баре
Скрипт считает количество ордеров, открытых в заданный промежуток времени (время задается номером бара текущего графика).
Скрипт считает сумму цифр, входящих в число, до тех пор, пока не получится число от 1 до 9.ColorStopLevels
Индикатор изменяет цвета ордеров, стоп-лосса и тейк-профита.