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Индикаторы

Delta RSI - индикатор для MetaTrader 4

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
14833
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора RSI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного RSI относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленное RSI больше 50, а быстрое RSI больше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленное RSI меньше 50, а быстрое RSI меньше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета гистограмм, уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого RSI, вид отображения гистограммы.

Индикатор сделан по просьбе пользователя Сергея Головко, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме.

Полная гистограмма

Cute Histogram

Укороченная гистограмма

Настройки:

  • Fast RSI Period — период быстрой RSI.
  • Slow RSI Period — период медленного RSI.
  • Signal Level — сигнальный уровень — 50, можно менять.
  • Bar — бар, с которого брать данные, 0 — текущий бар, 1 — предыдущий.
  • OverBuy Color и OverSell Color — цвета гистограммы при работающем условии индикатора.
  • No Signal Color — цвет гистограммы, где не выполняется условие индикатора.
  • Type graph — тип графика, полная гистограмма или обрезанная (для тех, кому важен только цвет).
Внимание! Если после установки индикатора вы решили сменить его тип (Type graph), не забудьте нажать Сброс на вкладке настроек "Общие", чтобы сбросились настройки максимумов и минимумов.

Примечание:

У индикатора есть 6 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.

  • 0 — RSI быстрое.
  • 1 — RSI медленное.
  • 2 — разница между RSI медленной и RSI быстрой
  • 3 — выполнено условие выше сигнальной линии.
  • 4 — выполнено условие ниже сигнальной линии.
  • 5 — не выполнено никакое из условий.
Функция, дающая сигнал в заданный момент времени Функция, дающая сигнал в заданный момент времени

"Простая" функция, позволяющая запустить событие Х в конкретный момент времени (например, за 30 секунд до закрытия некоторого бара).

Количество ордеров, открытых на заданном баре Количество ордеров, открытых на заданном баре

Скрипт считает количество ордеров, открытых в заданный промежуток времени (время задается номером бара текущего графика).

Сумма цифр, входящих в многозначное число Сумма цифр, входящих в многозначное число

Скрипт считает сумму цифр, входящих в число, до тех пор, пока не получится число от 1 до 9.

ColorStopLevels ColorStopLevels

Индикатор изменяет цвета ордеров, стоп-лосса и тейк-профита.