Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren RSI erstellt ist.

Der Indikator wird für diejenige nützlich sein, die zwei Indikatoren RSI verschiedener Perioden (schnell und langsam), ihre gegenseitige Standorte, sowie der Standort des langsamen RSI bezüglich der aufgegebenen Ebene (zum Beispiel 50) analysiern.

Das heißt, wenn der langsame RSI mehr als 50 ist, und der schnelle RSI mehr als der langsame RSI ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überkaufs.

Wenn der langsame RSI weniger als 50 ist, und der schnelle RSI weniger als der langsame RSI ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überverkaufs.

Alle Einstellungen werden reguliert: die Farben der Signal-Ebene (50), die Perioden des langsamen und schnellen RSI, die Art der Anzeige des Histogramms.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint RSIPeriod1= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1= PRICE_CLOSE ; input uint RSIPeriod2= 50 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2= PRICE_CLOSE ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

Der Indikator hat 5 Puffer, die nach Ihrem Geschmack verwendet werden können.

0 — Der Indikatorpuffer;

1 — der farbige Indikatorpuffer mit drei Zuständen der Farbe;

2 — der schnelle RSI ;

3 — der langsame RSI;

4 — die Differenz zwischen zwei RSI (MACDRSI).

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 27.09.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Das vollständige Histogramm des Indikators Delta_RSI

in Abb.2. Das optimierte Histogramm des Indikators Delta_RSI