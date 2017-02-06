コードベースセクション
Delta_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Tor

異なる周期を持つ2つのRSIオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。

この指標は、、期間（高速及び低速）の違う2つのRSI指標、それらの相対位置、および指定されたレベル（たとえば50）に対する低速RSIの場所の分析に役立ちます。

つまり、低速RSIが50より大きく、高速RSIが低速RSIより大きい場合、ヒストグラムは買われ過ぎの色で塗られます。

低速RSIが50未満で、高速RSIが低速RSIよりも小さい場合は、ヒストグラムは売られ過ぎの色で塗られます。

色、シグナルレベル（50）、低速及び高速RSIの期間、ヒストグラムの表示タイプなど、すべての設定はカスタマイズすることができます。 

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // グラフの種類
//---
input uint                 RSIPeriod1=14;    // 高速RSI期間
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice1=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 RSIPeriod2=50;    // 低速RSI期間
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice2=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 Level=50;         // シグナルレベル
//---
input int                  Shift=0;          // バー単位での水平方向の指標のシフト

指標には、自由に使用できる5つのバッファがあります。

  • 0 — 指標バッファ
  • 1 — 3つの色の状態を持つ色指標
  • 2 — 高速RSI
  • 3 — 低速RSI
  • 4 — 2つのRSIの差 (MACDRSI)

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年9月27日にコードベースに公開されました。

図1　Delta_RSI指標の完全なヒストグラム

図2　Delta_RSI指標の短縮されたヒストグラム

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16476

