実際の著者：

Tor

異なる周期を持つ2つのRSIオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。

この指標は、、期間（高速及び低速）の違う2つのRSI指標、それらの相対位置、および指定されたレベル（たとえば50）に対する低速RSIの場所の分析に役立ちます。

つまり、低速RSIが50より大きく、高速RSIが低速RSIより大きい場合、ヒストグラムは買われ過ぎの色で塗られます。

低速RSIが50未満で、高速RSIが低速RSIよりも小さい場合は、ヒストグラムは売られ過ぎの色で塗られます。

色、シグナルレベル（50）、低速及び高速RSIの期間、ヒストグラムの表示タイプなど、すべての設定はカスタマイズすることができます。

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint RSIPeriod1= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1= PRICE_CLOSE ; input uint RSIPeriod2= 50 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2= PRICE_CLOSE ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

指標には、自由に使用できる5つのバッファがあります。

0 — 指標バッファ

1 — 3つの色の状態を持つ色指標

2 — 高速RSI

3 — 低速RSI

4 — 2つのRSIの差 (MACDRSI)

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年9月27日にコードベースに公開されました。

図1 Delta_RSI指標の完全なヒストグラム

図2 Delta_RSI指標の短縮されたヒストグラム