Indicadores

FloatPivot_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1128
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador FloatPivot_Digit_HTF con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FloatPivot_Digit.mq5.

FloatPivot_Digit_HTF

Fig. 1. Indicador FloatPivot_Digit_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16437

