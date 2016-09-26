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Индикаторы

JSatlCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2376
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор JSatl в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом JSatl соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор JSatlCandle

Рис.1. Индикатор JSatlCandle

TralingLine TralingLine

Виртуальный Stop Loss или Trailing Stop.

Exp_Waddah_Attar_Trend Exp_Waddah_Attar_Trend

Эксперт Exp_Waddah_Attar_Trend построен на основе изменения цвета индикатора Waddah_Attar_Trend.

Exp_i4_DRF_v2 Exp_i4_DRF_v2

Эксперт Exp_i4_DRF_v2 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v2.

ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF

Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.