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JSatlCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JSatl в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом JSatl соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор JSatlCandle
TralingLine
Виртуальный Stop Loss или Trailing Stop.Exp_Waddah_Attar_Trend
Эксперт Exp_Waddah_Attar_Trend построен на основе изменения цвета индикатора Waddah_Attar_Trend.
Exp_i4_DRF_v2
Эксперт Exp_i4_DRF_v2 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v2.ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.