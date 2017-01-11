Este indicador puede ser útil si Usted quiere determinar las horas con el spread actual menor (o mayor) para unos símbolos determinados, y de acuerdo con eso, ajustar las estradas del EA en el mercado.

Cada línea representa el período de 8 horas dentro de un día a partir de las 00:00. Se puede ajustar el día de la semana.

Se recomienda iniciar este indicador en el Probador de Estrategias para el período deseado en el modo «ticks reales» + modo de visualización.



