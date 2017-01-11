CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Estadísticas del spread para una hora - indicador para MetaTrader 5

Alexander Sinitsyn | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1225
Ranking:
(22)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador puede ser útil si Usted quiere determinar las horas con el spread actual menor (o mayor) para unos símbolos determinados, y de acuerdo con eso, ajustar las estradas del EA en el mercado.

Cada línea representa el período de 8 horas dentro de un día a partir de las 00:00. Se puede ajustar el día de la semana.

Se recomienda iniciar este indicador en el Probador de Estrategias para el período deseado en el modo «ticks reales» + modo de visualización.


output1

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16375

Vertical histograms constructor Vertical histograms constructor

Es un constructor para crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de los indicadores, series temporales y sus derivados.

PricePosition PricePosition

El indicador PricePosition muestra la estadística para el precio en el punto angular después del que el precio sube por encima de (BUY) o cae por debajo de (SELL).

Bcrypt Bcrypt

Clase para trabajar con el algoritmo del cifrado por bloques.

Harmonic Pattern Finder Harmonic Pattern Finder

Es un indicador para visualizar los patrones armónicos en el gráfico, los que ya existen y los que se están formando.