Estadísticas del spread para una hora - indicador para MetaTrader 5
Este indicador puede ser útil si Usted quiere determinar las horas con el spread actual menor (o mayor) para unos símbolos determinados, y de acuerdo con eso, ajustar las estradas del EA en el mercado.
Cada línea representa el período de 8 horas dentro de un día a partir de las 00:00. Se puede ajustar el día de la semana.
Se recomienda iniciar este indicador en el Probador de Estrategias para el período deseado en el modo «ticks reales» + modo de visualización.
