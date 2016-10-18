CodeBaseSecciones
JSatlCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador JSatl en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo JSatl de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador JSatlCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16417

Exp_Waddah_Attar_Trend Exp_Waddah_Attar_Trend

El experto Exp_Waddah_Attar_Trend está construido sobre la base del cambio de color del indicador Waddah_Attar_Trend.

Exp_ColorJSatl_Digit Exp_ColorJSatl_Digit

El experto Exp_ColorJSatl_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorJSatl_Digit.

Exp_i4_DRF_v2 Exp_i4_DRF_v2

El experto Exp_i4_DRF_v2 está construido sobre la base del cambio de color del indicador i4_DRF_v2.

ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF

Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.