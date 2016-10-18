Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JSatlCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador JSatl en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo JSatl de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Fig. 1. Indicador JSatlCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16417
