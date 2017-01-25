代码库部分
指标

JSatlCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
JSatl.mq5 (6.8 KB) 预览
JSatlCandle.mq5 (15.27 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
以一系列烛形形式实现的 JSatl 指标，烛形的出现是相关的价格时间序列通过 JSatl 算法处理的结果，

在很多情况下，这种方法对于分析目的包含更多的信息。

图1. JSatlCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16417

