以一系列烛形形式实现的 JSatl 指标，烛形的出现是相关的价格时间序列通过 JSatl 算法处理的结果，
在很多情况下，这种方法对于分析目的包含更多的信息。
图1. JSatlCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16417
Exp_Waddah_Attar_Trend
Exp_Waddah_Attar_Trend EA交易是基于 Waddah_Attar_Trend 指标颜色变化的。Exp_ColorJSatl_Digit
Exp_ColorJSatl_Digit EA交易是基于 ColorJSatl_Digit 指标颜色变化的。
Exp_i4_DRF_v2
Exp_i4_DRF_v2 EA交易是基于 i4_DRF_v2 指标颜色变化的。ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ATR_Channels_Cloud_Digit 指标。