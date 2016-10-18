Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1062
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador atr_channels_cloud_digit.mq5.
Fig. 1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16419
El experto Exp_i4_DRF_v2 está construido sobre la base del cambio de color del indicador i4_DRF_v2.JSatlCandle
Indicador JSatl en forma de vela.
El experto Exp_JSatlCandle está construido en base a las señales del indicador AnchoredMomentumCandle.Exp_Bear_Bulls_Power
El experto Exp_Bear_Bulls_Power está construido sobre la base del cambio de color del indicador Bear_Bulls_Power.