Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ColorJSatl_Digit - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 893
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El experto Exp_ColorJSatl_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorJSatl_Digit. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, en caso de que cambie de color de la línea del indicador.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorJSatl_Digit.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16408
Indicador ColorJFatl_Digit con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.BalanceOfPower_Histogram_Alert
Indicador Balance of Power (BOP) en forma de histograma de color de la fuerza y dirección de la tendencia activa con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.
El experto Exp_Waddah_Attar_Trend está construido sobre la base del cambio de color del indicador Waddah_Attar_Trend.JSatlCandle
Indicador JSatl en forma de vela.