ローソク足のシーケンスとして実装されたJSatl指標です。ローソク足は、JSatlアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

図1　JSatlCandle指標

図1　JSatlCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16417

