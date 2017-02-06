ローソク足のシーケンスとして実装されたJSatl指標です。ローソク足は、JSatlアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

図1 JSatlCandle指標