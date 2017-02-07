und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JSatlCandle - Indikator für den MetaTrader 5
- 840
Der Indikator JSatl in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus JSatl.
In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.
in Abb.1. Der Indikator JSatlCandle
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16417
