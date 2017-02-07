CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JSatlCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
840
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
JSatl.mq5 (6.8 KB) ansehen
JSatlCandle.mq5 (15.27 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator JSatl in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus JSatl.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

in Abb.1. Der Indikator JSatlCandle

in Abb.1. Der Indikator JSatlCandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16417

Exp_Waddah_Attar_Trend Exp_Waddah_Attar_Trend

Der Experte Exp_Waddah_Attar_Trend wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Waddah_Attar_Trend gebaut.

Exp_ColorJSatl_Digit Exp_ColorJSatl_Digit

Der Experte Exp_ColorJSatl_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators TSICloud gebaut.

Exp_i4_DRF_v2 Exp_i4_DRF_v2

Der Experte Exp_i4_DRF_v2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators i4_DRF_v2 gebaut.

ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF

Der Indikator ATR_Channels_Cloud_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.