PricePosition - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Visualizaciones:
1026
Ranking:
(24)
Publicado:
PricePosition.mq5 (12.88 KB) ver
El indicador PricePosition muestra la estadística para el precio en el punto angular después del que el precio sube por encima de (BUY) o cae por debajo de (SELL). Además, el indicador muestra el precio actual (OHLC) y envía las alertas cuando se cambia la dirección de la esquina. La línea de precios se construye a base de SMA.

Actualización 1, versión "2.00" 18/10/2016

  • Añadida la visualización de las opciones en la esquina derecha o izquierda del gráfico.
  • Añadida la posibilidad de activar o desactivar las alertas.


audusd-d1-metaquotes-software-corp.png


priceposition-properties-mt5.png

StopAndTake MT5 StopAndTake MT5

Al arrastrar el script al gráfico de precios, Stop y Take de todas las órdenes abiertas para este símbolo cambian.

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

La versión de la función iBarShift para MetaTrader 5 recibe el parámetro tipo datetime —hora de apertura de la barra cuyo índice hay que saber.

Vertical histograms constructor Vertical histograms constructor

Es un constructor para crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de los indicadores, series temporales y sus derivados.

Estadísticas del spread para una hora Estadísticas del spread para una hora

Una visualización simple de la estadística del spread medio para una hora.