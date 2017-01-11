Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PricePosition - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1026
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador PricePosition muestra la estadística para el precio en el punto angular después del que el precio sube por encima de (BUY) o cae por debajo de (SELL). Además, el indicador muestra el precio actual (OHLC) y envía las alertas cuando se cambia la dirección de la esquina. La línea de precios se construye a base de SMA.
Actualización 1, versión "2.00" 18/10/2016
- Añadida la visualización de las opciones en la esquina derecha o izquierda del gráfico.
- Añadida la posibilidad de activar o desactivar las alertas.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16347
Al arrastrar el script al gráfico de precios, Stop y Take de todas las órdenes abiertas para este símbolo cambian.iBarShift_MT5
La versión de la función iBarShift para MetaTrader 5 recibe el parámetro tipo datetime —hora de apertura de la barra cuyo índice hay que saber.
Es un constructor para crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de los indicadores, series temporales y sus derivados.Estadísticas del spread para una hora
Una visualización simple de la estadística del spread medio para una hora.