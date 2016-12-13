Индикатор пригодится, если вы хотите определить часы с наименьшим (или наибольшим) актуальным спредом по отдельным инструментам и в соответствии с этим скорректировать входы советника в рынок.

Каждая линия отображает 8-часовой период внутри дня, начиная с 00.00. Можно настраивать день недели.

Рекомендуемый подход — запустить его в Тестере стратегий для желаемого периода в режиме "реальные тики"+режим визуализации.



