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Индикаторы

Статистика спреда за час - индикатор для MetaTrader 5

Alexander Sinitsyn
Alexander Sinitsyn

Alexander Sinitsyn

4.9 (192)
2 кода 1 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2399
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор пригодится, если вы хотите определить часы с наименьшим (или наибольшим) актуальным спредом по отдельным инструментам и в соответствии с этим скорректировать входы советника в рынок.

Каждая линия отображает 8-часовой период внутри дня, начиная с 00.00. Можно настраивать день недели.

Рекомендуемый подход — запустить его в Тестере стратегий для желаемого периода в режиме "реальные тики"+режим визуализации.


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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16375

PricePosition PricePosition

Индикатор PricePosition показывает статистику по цене в угловой точке, после которой цена поднимается выше (BUY) или опускается ниже (SELL).

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Советник использует индикаторы iDeMarker (DeMarker, DeM) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Три виртуальных уровня для защиты прибыли.

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