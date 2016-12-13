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Статистика спреда за час - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор пригодится, если вы хотите определить часы с наименьшим (или наибольшим) актуальным спредом по отдельным инструментам и в соответствии с этим скорректировать входы советника в рынок.
Каждая линия отображает 8-часовой период внутри дня, начиная с 00.00. Можно настраивать день недели.
Рекомендуемый подход — запустить его в Тестере стратегий для желаемого периода в режиме "реальные тики"+режим визуализации.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16375
Индикатор PricePosition показывает статистику по цене в угловой точке, после которой цена поднимается выше (BUY) или опускается ниже (SELL).CashMachine 5min
Советник использует индикаторы iDeMarker (DeMarker, DeM) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Три виртуальных уровня для защиты прибыли.
Класс для работы с алгоритмом блочного шифрования.Harmonic Pattern Finder
Индикатор для отображения существующих и формирующихся гармонических паттернов на графике.