El histograma representa un diagrama de barras de frecuencias. En un eje se colocan los valores de la variable, y en el otro, la frecuencia de ocurrencia (surgimiento, aparición, etc.) de estos valores. La altura de cada barra muestra la frecuencia (número) de valores pertenecientes al intervalo correspondiente que es igual al ancho de la barra. Con mayor frecuencia, estos diagramas se muestran horizontalmente, es decir, los valores de la variable se ubican en el eje horizontal, y las frecuencias, en el eje vertical.

En esta librería vamos a centrarnos en los histogramas verticales de las series de variación: los valores de precios de las características analizadas van a ubicarse en el eje vertical en orden ascendiente, y las frecuencias, en el eje horizontal. Los datos de precios que llegan al terminal se distribuyen y se agrupan en la barra actual y pueden ser visualizados respecto a su eje a la izquierda, a la derecha o a ambos lados a la vez.

Fig. 1. Histograma vertical de la distribución de precios Bid y Ask.

El constructor de los histogramas verticales está construido a base de la clase CHistogram. La implementación de todos sus métodos se basa en el uso de así llamada memoria «gráfica».

Método: constructor de la clase CHistogram.

Inicializa la instancia de la clase.

void CHistogram(

string name,

int hsize,

int width,

color active,

color passive,

bool Left_Right= true ,

bool relative_frequency= false ,

int sub_win= 0

);

Parámetros:

name

[in] Prefijo único del nombre para todas las barras del histograma.

hsize

[in] Escala de visualización del histograma.

width

[in] Grosor de las líneas de las barras del histograma.

active

[in] Color de las barras del histograma actualizadas en la barra actual.

passive

[in] Color de las barras del histograma que no han sido actualizadas en la barra actual.

Left_Right=true

[in] Dirección de visualización del histograma. false — el histograma se ubica a la izquierda de la barra actual, true — a la derecha.

relative_frequency=false

[in] Método del cálculo de los valores de las frecuencias. false — valores absolutos de las frecuencias, true — valores relativos de las frecuencias.

sub_win=0

[in] Indice de la ventana de construcción del histograma. 0 — la ventana principal del gráfico.

Valor devuelto:

No hay valor devuelto. En caso del éxito, se crea la instancia de la clase con parámetros especificados.

Método: visualización del histograma DrawHistogram.

Visualiza las barras del histograma: crea las nuevas; edita las existentes; guarda los valores de las frecuencias en la memoria gráfica; visualiza el histograma en la barra actual.

void DrawHistogram(

double price,

datetime time

);

Parámetros:

price

[in] Valor de la variante de la característica analizada del mercado.

time

[in] Hora de la barra actual. En esta barra habrá el eje del histograma.

Valor devuelto:

No hay valor devuelto. En caso del éxito, será creada la nueva barra o será corregida la barra existente del histograma. Si aparece una barra nueva, el histograma se desplaza de tal manera que el eje se encuentre en la barra actual.

Método: cálculo de las características del histograma HistogramCharacteristics.

Devuelve las características calculadas de la serie de variación en la variable tipo sVseries.

sVseries HistogramCharacteristics();

Parámetros:

No hay parámetros de entrada.

Valor devuelto:

En caso del éxito, devuelve el valor de la variable tipo sVseries.

Estructura para obtener los valores actuales de las características del histograma (sVseries).

Estructura para el almacenamiento de los últimos valores de las características de la distribución estadística. Está destinada para la obtención de la información más reclamada sobre la serie de variación.

struct sVseries

{

long N;

double Na;

double Vmax;

double Vmin;

double A;

double Mean;

double D;

double SD;

};

La variable tipopermite con una llamada a la funciónobtener los valores de todas las características principales de la serie de variación, visualizada en forma del histograma.

Método: visualización del valor de la media DrawMean.

Visualiza el valor de la media aritmética ponderada de la serie de variación en el gráfico.

void DrawMean(

double coord,

datetime time,

bool marker= false ,

bool save= false

);

Parámetros:

coord

[in] Valor de la media aritmética ponderada.

time

[in] Hora de la barra actual. En esta barra va a fijarse el valor de la media aritmética ponderada.

marker=false

[in] Mostrar el marcador en el gráfico o no. false — el marcador no se muestra, true — el marcador se muestra en el gráfico.

save=false

[in] Guardar el valor de la media aritmética ponderada en el historial. false — no mostrar, true — mostrar en el gráfico.

Valor devuelto:

En caso del éxito, en el gráfico se muestra una línea horizontal correspondiente al valor de la media aritmética ponderada.

Método: visualización de la desviación media cuadrática DrawSD.

Muestra el valor de la desviación media cuadrática en forma de un rectángulo cuyo ancho coincide con la frecuencia media, y el alto corresponde a la desviación estándar hacia arriba y hacia abajo desde el valor de la media aritmética ponderada.

void DrawSD(

sVseries &coord,

datetime time,

double deviation= 1.0 ,

color clr= clrYellow

);

Parámetros:

coord

[in] Valor de la variable tipo sVseries.

time

[in] Hora de la barra actual.

deviation=1.0

[in] Coeficiente por el cual va a aumentarse el valor de la desviación media cuadrática.

clr=clrYellow

[in] Color del rectángulo que visualiza la desviación media cuadrática.

Valor devuelto:

En caso del éxito, en el gráfico se muestra un rectángulo que caracteriza la desviación media cuadrática desde el valor de la media aritmética ponderada.





En este vídeo se demuestran las posibilidades de la clase. El código del ejemplo de prueba se adjunta.

Este código muestra cómo llamar a uno u otro método de la clase (función).





Recomendaciones: