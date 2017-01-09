CodeBaseKategorien
Indikatoren

Spread per hour statistics - Indikator für den MetaTrader 5

Alexander Sinitsyn
1026
(22)
Möglicherweise hilfreich, wenn Sie Stunden mit niedrigsten (oder höchsten) tatsächlichen historischen Spreads für ein bestimmtes Instrument bestimmen möchten und Ihre EA-Einträge entsprechend anpassen wollen.

Jede Linie repräsentiert eine 8-Stunden Periode innerhalb des Tages - beginnend mit 00:00 Uhr. Der Tag der Woche kann angepasst werden.

Die beste Vorgehensweise ist, für den gewünschten Zeitraum mit "echte Ticks" + Visualisierungsmodus im Strategietester zu beginnen.

output1

PricePosition PricePosition

Der PricePosition Indikator liefert die Position des Preises im Punkt des Winkels wenn der Preis über (KAUF) oder unter (VERKAUF) die Winkelschnittlinie steigt/fällt.

Monthly Weekly Levels Monthly Weekly Levels

Das Skript zeigt die monatlichen und wöchentlichen Levels am Chart.

Bcrypt Bcrypt

Klasse für die Arbeit mit AES-256-Verschlüsselung.

Harmonic Pattern Finder Harmonic Pattern Finder

Indikator, um vorhandene und neue harmonische Chartmuster anzuzeigen.