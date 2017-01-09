und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Spread per hour statistics - Indikator für den MetaTrader 5
Möglicherweise hilfreich, wenn Sie Stunden mit niedrigsten (oder höchsten) tatsächlichen historischen Spreads für ein bestimmtes Instrument bestimmen möchten und Ihre EA-Einträge entsprechend anpassen wollen.
Jede Linie repräsentiert eine 8-Stunden Periode innerhalb des Tages - beginnend mit 00:00 Uhr. Der Tag der Woche kann angepasst werden.
Die beste Vorgehensweise ist, für den gewünschten Zeitraum mit "echte Ticks" + Visualisierungsmodus im Strategietester zu beginnen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16375
