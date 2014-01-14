El indicador "Soporte y Resistencia" muestra los niveles de soporte y resistencia utilizando el indicador Fractals de Bill Williams.

Calculadora/panel para calcular las pérdidas y las ganancias. Los datos se calculan cuando se mueven las líneas, o bien cuando se cambian los parámetros de los campos de entrada, esto es, el precio de entrada, el lote, las ganancias o las pérdidas en pips, o la divisa del depósito.