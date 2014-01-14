CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Demo_FileReadInteger - indicador para MetaTrader 5

Automated-Trading | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1362
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador realiza la lectura de la dirección de los movimientos de los precios desde un archivo y los muestra como una línea discontinua en la ventana principal del gráfico. Para obtener el archivo con los datos, previamente se debe ejecutar el script Demo_FileWriteInteger.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1636

Support and Resistance Support and Resistance

El indicador "Soporte y Resistencia" muestra los niveles de soporte y resistencia utilizando el indicador Fractals de Bill Williams.

Calculadora de Pérdidas y Ganancias (Profit Loss Calculator) Calculadora de Pérdidas y Ganancias (Profit Loss Calculator)

Calculadora/panel para calcular las pérdidas y las ganancias. Los datos se calculan cuando se mueven las líneas, o bien cuando se cambian los parámetros de los campos de entrada, esto es, el precio de entrada, el lote, las ganancias o las pérdidas en pips, o la divisa del depósito.

Demo_FileWriteInteger Demo_FileWriteInteger

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteInteger()

Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend2 Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend2

Una vela de color Lime del indicador BrainTrend2 es la señal para abrir una posición larga, una vela Magenta es la señal para abrir una posición corta.