Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Demo_FileReadInteger - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1362
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador realiza la lectura de la dirección de los movimientos de los precios desde un archivo y los muestra como una línea discontinua en la ventana principal del gráfico. Para obtener el archivo con los datos, previamente se debe ejecutar el script Demo_FileWriteInteger.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1636
El indicador "Soporte y Resistencia" muestra los niveles de soporte y resistencia utilizando el indicador Fractals de Bill Williams.Calculadora de Pérdidas y Ganancias (Profit Loss Calculator)
Calculadora/panel para calcular las pérdidas y las ganancias. Los datos se calculan cuando se mueven las líneas, o bien cuando se cambian los parámetros de los campos de entrada, esto es, el precio de entrada, el lote, las ganancias o las pérdidas en pips, o la divisa del depósito.
Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteInteger()Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend2
Una vela de color Lime del indicador BrainTrend2 es la señal para abrir una posición larga, una vela Magenta es la señal para abrir una posición corta.