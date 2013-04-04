Смотри, как бесплатно скачать роботов
Demo_FileReadInteger - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор считывает данные о направлениях движения цены из файла и отображает их в главном окне графика в виде ломаной линии. Для получения файла с данными, нужно предварительно выполнить скрипт Demo_FileWriteInteger.
