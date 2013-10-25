代码库部分
演示_FileReadInteger - MetaTrader 5脚本

指标从文件中读取价格走势数据并以间断线显示在图表主窗口中。为得到数据文件，您需要预先运行 演示_FileWriteInteger 脚本。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1636

