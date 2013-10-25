如何使用 IndicatorSetString() 函数的示例。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。

使用 IndicatorSetInteger() 函数示例一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。