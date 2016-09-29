コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Demo_FileReadInteger - MetaTrader 5のためのインディケータ

Automated-Trading | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
885
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1636

Demo_FileWriteInteger Demo_FileWriteInteger

このスクリプトはFileWriteInteger()関数の使用例を実証します。

Demo_FileTell Demo_FileTell

このスクリプトは FileTell()関数の使用例を実証します。

利益損失電卓 利益損失電卓

利益/損失を計算する電卓パネルデータは、行が移動された時やピップまたは預金通貨での参入価格、ロット、利益または損失のパラメータ値が入力フィールドで変更されるときに算出されます。

DailyTurnPoint DailyTurnPoint

反転されたピボットポイントのあと1つのバリエーション