Demo_FileReadInteger - indicador para MetaTrader 5
- 1194
O indicador lê os dados das direções do movimento do preço do arquivo e os exibe como uma linha quebrada na janela principal do gráfico. Para receber o arquivo com os dados primeiramente você precisa executar o script Demo_FileWriteInteger.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1636
