Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend2 - librería para MetaTrader 5
Una vela de color Lime del indicador BrainTrend2 es la señal para abrir una posición larga, una vela Magenta es la señal para abrir una posición corta. Las señales se forman en las barras completas (velas).
En las pruebas se utilizaron los siguientes parámetros de entrada:
- Periodo del ATR: 7;
- Temporalidad: H4;
- Símbolo: AUDUSD;
- Lote: 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: no utilizados
Para utilizar este módulo de señales comerciales en el Asistente MQL5, braintrend2signal.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
El modulo utiliza el indicador BrainTrend2, BrainTrend2.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Ejemplo de las operaciones en el gráfico
Resultados del backtesting a partir del 2011:
Resultados del backtesting del Historial
