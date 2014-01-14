CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend2 - librería para MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1473
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
braintrend2.mq5 (8.01 KB) ver
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
braintrend2signal.mqh (6.34 KB) ver
\MQL5\Experts\
test_braintrend2signal.mq5 (6.31 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Una vela de color Lime del indicador BrainTrend2 es la señal para abrir una posición larga, una vela Magenta es la señal para abrir una posición corta. Las señales se forman en las barras completas (velas).

En las pruebas se utilizaron los siguientes parámetros de entrada:

  • Periodo del ATR: 7;
  • Temporalidad: H4;
  • Símbolo: AUDUSD;
  • Lote: 0.1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: no utilizados

Para utilizar este módulo de señales comerciales en el Asistente MQL5, braintrend2signal.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

El modulo utiliza el indicador BrainTrend2, BrainTrend2.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Ejemplo de las operaciones en el gráfico

Ejemplo de las operaciones en el gráfico

Resultados del backtesting a partir del 2011:

Resultados del backtesting del Historial

Resultados del backtesting del Historial

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/415

Demo_FileWriteInteger Demo_FileWriteInteger

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteInteger()

Demo_FileReadInteger Demo_FileReadInteger

Este indicador muestra un ejemplo del uso de la función FileReadInteger()

Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend1 Módulo de señales de comercio, basado en el indicador BrainTrend1

Una vela azul del indicador BrainTrend1 es la señal para abrir una posición larga, una vela roja es la señal para abrir una posición corta.

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stop es un indicador de cambio de tendencia.