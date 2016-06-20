und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Demo_FileReadInteger - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 836
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator liest Daten über die Preisbewegungsrichtung von der Datei und zeigt diese als unterbrochene Linie im Chartfenster an. Um die Datei zu erhalten, müssen Sie zuvor das Demo_FileWriteInteger Skript ausführen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1636
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileWriteInteger() FunktionDemo_FileTell
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileTell() Funktion
Berechnungspanel zum Berechnung von Gewinn/Verlust. Die Daten werden berechnet, wenn entweder Linien verschoben werden oder die Parameter in den Eingabefeldern Einstiegspreis, Lot, Gewinn oder Verlust in PIPS oder in der Kontowährung geändert werdenDailyTurnPoint
Andere Variante von umgekehrten Pivotpunkten