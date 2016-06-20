CodeBaseKategorien
Demo_FileReadInteger - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator liest Daten über die Preisbewegungsrichtung von der Datei und zeigt diese als unterbrochene Linie im Chartfenster an. Um die Datei zu erhalten, müssen Sie zuvor das Demo_FileWriteInteger Skript ausführen.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1636

