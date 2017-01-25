请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的 AFL_WinnerV2 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 AFL_WinnerV2.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. AFL_WinnerV2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16358
