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Индикаторы

AFL_WinnerV2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1950
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AFL_WinnerV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AFL_WinnerV2.mq5.

Рис.1. AFL_WinnerV2

Рис.1. AFL_WinnerV2

SyncChart SyncChart

Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.

Fibo Bar MT5 Fibo Bar MT5

Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.

Exp_AFL_WinnerV2 Exp_AFL_WinnerV2

Эксперт Exp_AFL_WinnerV2 с использованием индикатора AFL_WinnerV2.

Exp_ColorXvaMA_Digit Exp_ColorXvaMA_Digit

Эксперт Exp_ColorXvaMA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorXvaMA_Digit.