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AFL_WinnerV2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AFL_WinnerV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AFL_WinnerV2.mq5.
Рис.1. AFL_WinnerV2
SyncChart
Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.Fibo Bar MT5
Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.
Exp_AFL_WinnerV2
Эксперт Exp_AFL_WinnerV2 с использованием индикатора AFL_WinnerV2.Exp_ColorXvaMA_Digit
Эксперт Exp_ColorXvaMA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorXvaMA_Digit.