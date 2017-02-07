CodeBaseKategorien
AFL_WinnerV2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
AFL_WinnerV2.mq5 (12.41 KB) ansehen
AFL_WinnerV2_HTF.mq5 (12.97 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator AFL_WinnerV2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator AFL_WinnerV2.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. AFL_WinnerV2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16358

