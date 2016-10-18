El asesor Hello Smart promedia las posiciones con pérdidas. La dirección del comercio BuySell se elige en los ajustes. A continuación, si el precio no ha ido en nuestra dirección, el asesor abre una orden promediadora con un volumen permanente Lot, después de una cantidad indicada en puntos Step. Cuando el experto ha logrado una posición con un volumen BigLot, el lote inicial se aumenta conforme al coeficiente Mnogitel. Al alcanzar el beneficio Profit o las pérdidas Loss en la divisa del depósito, la posición se cierra. Todas las operaciones son reslizadas por experto en la apertura de la vela.

El experto ha sido optimizado en el segmento desde el 11.01.2013 al 12.09.2016 con la pareja EURUSD, periodos H1 y Н4.





Ajustes:

input int BuySell = 1 ; input int Step = 1000 ; input double Lot = 0.1 ; input double BigLot = 0.5 ; input double MaxLots = 5 ; input double Profit = 60 ; input double Loss = 5100 ; input double Mnogitel = 10 ;

Fig. 1. Resultado del comercio y la optimzación del experto desde el 11.01.2013 al 12.09.2016. EURUSD, H1





Fig.2. Resultado del comercio y la optimzación del experto desde el 11.01.2013 al 12.09.2016. EURUSD, H4





Consejos: