Promediador astuto Hello Smart - Asesor Experto para MetaTrader 5
El asesor Hello Smart promedia las posiciones con pérdidas. La dirección del comercio BuySell se elige en los ajustes. A continuación, si el precio no ha ido en nuestra dirección, el asesor abre una orden promediadora con un volumen permanente Lot, después de una cantidad indicada en puntos Step. Cuando el experto ha logrado una posición con un volumen BigLot, el lote inicial se aumenta conforme al coeficiente Mnogitel. Al alcanzar el beneficio Profit o las pérdidas Loss en la divisa del depósito, la posición se cierra. Todas las operaciones son reslizadas por experto en la apertura de la vela.
El experto ha sido optimizado en el segmento desde el 11.01.2013 al 12.09.2016 con la pareja EURUSD, periodos H1 y Н4.
Ajustes:
input int BuySell = 1; // 1-Only Buy 2-Only Sell input int Step = 1000; // Step input double Lot = 0.1; // Volume input double BigLot = 0.5; // Big Lot input double MaxLots = 5; // Maximum lot input double Profit = 60; // Dollars Profit input double Loss = 5100; // Dollars Loss input double Mnogitel = 10; // Lots Mnogitel
Fig. 1. Resultado del comercio y la optimzación del experto desde el 11.01.2013 al 12.09.2016. EURUSD, H1
Fig.2. Resultado del comercio y la optimzación del experto desde el 11.01.2013 al 12.09.2016. EURUSD, H4
Consejos:
- Se recomienda usar el asesor como ayudante en el comercio y para desarrollar sus propias estrategias.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16348
