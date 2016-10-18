CodeBaseSecciones
Promediador astuto Hello Smart - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
1313
(25)
HelloSmart.mq5 (3.8 KB) ver
El asesor Hello Smart promedia las posiciones con pérdidas. La dirección del comercio BuySell se elige en los ajustes. A continuación, si el precio no ha ido en nuestra dirección, el asesor abre una orden promediadora con un volumen permanente Lot, después de una cantidad indicada en puntos Step. Cuando el experto ha logrado una posición con un volumen BigLot, el lote inicial se aumenta conforme al coeficiente Mnogitel. Al alcanzar el beneficio Profit o las pérdidas Loss en la divisa del depósito, la posición se cierra. Todas las operaciones son reslizadas por experto en la apertura de la vela.

El experto ha sido optimizado en el segmento desde el 11.01.2013 al 12.09.2016 con la pareja EURUSD, periodos H1 y Н4.


Ajustes:

input int BuySell     = 1;    // 1-Only Buy 2-Only Sell
input int Step        = 1000; // Step
input double Lot      = 0.1;  // Volume
input double BigLot   = 0.5;  // Big Lot
input double MaxLots  = 5;    // Maximum lot
input double Profit   = 60;   // Dollars Profit 
input double Loss     = 5100; // Dollars Loss
input double Mnogitel = 10;   // Lots Mnogitel

Fig. 1. Resultado del comercio y la optimzación del experto desde el 11.01.2013 al 12.09.2016. EURUSD, H1


Fig.2. Resultado del comercio y la optimzación del experto desde el 11.01.2013 al 12.09.2016. EURUSD, H4


Consejos:

  • Se recomienda usar el asesor como ayudante en el comercio y para desarrollar sus propias estrategias.

