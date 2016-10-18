Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XvaMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 798
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador XvaMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XvaMA.mq5.
Fig. 1. Indicador XvaMA_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16342
El experto Exp_ColorXvaMA_Digit está construido sobre la base del cambio de color del indicador ColorXvaMA_Digit.ColorXvaMA_Digit_StDev
Indicador vaMA con posibilidad de sustituir la promediación, también representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. Asimismo, dispone de una indicación adicional de la fuerza de la tendencia con puntos de colores basada en el algoritmo de desviación estándar.
El experto promedia las posiciones con pérdidas según un algoritmo definido.Scalper multidivisa nocturno Night Scalper Multi
Este scalper nocturno comercia hasta las 12 de la noche según la hora del terminal en un diapasón estrecho.