CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Der schlauer Mittelwertbilder Hello Smart - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1182
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der EA Hello Smart mittelt die verlustbringenden Positionen. Die Richtung des Handels BuySell wird in Einstellungen gewählt. wenn der Preis weiterhin nicht zu unserer Seite gegangen ist, der EA öffnet die mittelwertbildeten Ordner mit dem ständigen Volumen Lot, durch die angegebene Entfernung in den Punkten Step. Wenn der Experte die Positionen mit dem Volumen BigLot genommen hat, nimmt das Anfangslot um den Koeffizienten Mnogitel zu. Bei der Erreichung des Profits Profit oder des Verlustes Loss in der Währung des Deposites, wird die Position geschlossen. Der Experte führt alle Operationen auf der Eröffnung der Kerze durch.

Der Experte wurde auf dem Intervall von 11.01.2013 bis 12.09.2016 nach dem Paar EURUSD, über die Perioden H1 und Н4 optimiert.


Einstellungen:

input int BuySell     = 1;    // 1-Only Buy 2-Only Sell
input int Step        = 1000; // Step
input double Lot      = 0.1;  // Volume
input double BigLot   = 0.5;  // Big Lot
input double MaxLots  = 5;    // Maximum lot
input double Profit   = 60;   // Dollars Profit 
input double Loss     = 5100; // Dollars Loss
input double Mnogitel = 10;   // Lots Mnogitel

in Abb.1. Das Ergebnis des Handels und der Optimierung des Experten von 11.01.2013 bis 12.09.2016. EURUSD, H1


in Abb.2. Das Ergebnis des Handels und der Optimierung des Experten von 11.01.2013 bis 12.09.2016. EURUSD, H4


Tipps:

  • Es soll wie ein Helfer im Handeln und für die Entwicklung Ihrer eigenen Strategien verwendet werden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16348

XvaMA_HTF XvaMA_HTF

Der Indikator XvaMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorXvaMA_Digit Exp_ColorXvaMA_Digit

Der Experte Exp_ColorXvaMA_Digit wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators ColorXvaMA_Digit gebaut.

Der mehrwährungs- nächtliche Night Scalper Multi Der mehrwährungs- nächtliche Night Scalper Multi

Der nächtliche Scalper handelt bis zur 12 Uhr nachts nach der Terminalzeit im engen Umfang.

JSatl_HTF JSatl_HTF

Der Indikator JSatl mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.