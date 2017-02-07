Der EA Hello Smart mittelt die verlustbringenden Positionen. Die Richtung des Handels BuySell wird in Einstellungen gewählt. wenn der Preis weiterhin nicht zu unserer Seite gegangen ist, der EA öffnet die mittelwertbildeten Ordner mit dem ständigen Volumen Lot, durch die angegebene Entfernung in den Punkten Step. Wenn der Experte die Positionen mit dem Volumen BigLot genommen hat, nimmt das Anfangslot um den Koeffizienten Mnogitel zu. Bei der Erreichung des Profits Profit oder des Verlustes Loss in der Währung des Deposites, wird die Position geschlossen. Der Experte führt alle Operationen auf der Eröffnung der Kerze durch.

Der Experte wurde auf dem Intervall von 11.01.2013 bis 12.09.2016 nach dem Paar EURUSD, über die Perioden H1 und Н4 optimiert.





Einstellungen:

input int BuySell = 1 ; input int Step = 1000 ; input double Lot = 0.1 ; input double BigLot = 0.5 ; input double MaxLots = 5 ; input double Profit = 60 ; input double Loss = 5100 ; input double Mnogitel = 10 ;

in Abb.1. Das Ergebnis des Handels und der Optimierung des Experten von 11.01.2013 bis 12.09.2016. EURUSD, H1





in Abb.2. Das Ergebnis des Handels und der Optimierung des Experten von 11.01.2013 bis 12.09.2016. EURUSD, H4





Tipps: