無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
スマートな平均化 - Hello Smart - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 934
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Hello Smartエキスパートアドバイザーは負け取引を平均します。BuySell取引方向は設定で選択されます。次に、価格が不利な方向に向かっている場合、EAはポイントで指定されたStep 距離で定量のLotで平均された注文を出します 。EAがBigLotボリュームのポジションを蓄積すると、最初のロットサイズはMnogitel 係数によって増加します。ポジションは預金通貨でProfitまたはLossが達せられると決済されます。すべてのEAの操作は、ローソク足の始値で行われます。
EAはEURUSD通貨ペア、H1およびН4期間について11.01.2013から12.09.2016までの間隔で最適化されています。
設定：
input int BuySell = 1; // 1-買のみ 2-売のみ input int Step = 1000; // ステップ input double Lot = 0.1; // ボリューム input double BigLot = 0.5; // 大きいロット input double MaxLots = 5; // 最大ロット input double Profit = 60; // 米ドルでの利益 input double Loss = 5100; // 米ドルでの損失 input double Mnogitel = 10; // ロットMnogitel
図1 2006年11月1日から12月20日までのEAの取引と最適化の結果EURUSD, H1
図2 2006年11月1日から12月20日までのEAの取引と最適化の結果EURUSD, H4
ヒント：
- トレーディングアシスタントとしての使用や、独自の戦略の開発による使用が推奨されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16348
XvaMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XvaMA指標です。Exp_ColorXvaMA_Digit
Exp_ColorXvaMA_DigitエキスパートアドバイザーはColorXvaMA_Digit指標の色の変化に基づいています。
多通貨ナイトスカルパー - Night Scalper Multi
ナイトスカルパー、狭い範囲内で端末時刻の真夜中の12時までの取引。JSatl_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJSatl指標です。