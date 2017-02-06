Hello Smartエキスパートアドバイザーは負け取引を平均します。BuySell取引方向は設定で選択されます。次に、価格が不利な方向に向かっている場合、EAはポイントで指定されたStep 距離で定量のLotで平均された注文を出します 。EAがBigLotボリュームのポジションを蓄積すると、最初のロットサイズはMnogitel 係数によって増加します。ポジションは預金通貨でProfitまたはLossが達せられると決済されます。すべてのEAの操作は、ローソク足の始値で行われます。

EAはEURUSD通貨ペア、H1およびН4期間について11.01.2013から12.09.2016までの間隔で最適化されています。





設定：

input int BuySell = 1 ; input int Step = 1000 ; input double Lot = 0.1 ; input double BigLot = 0.5 ; input double MaxLots = 5 ; input double Profit = 60 ; input double Loss = 5100 ; input double Mnogitel = 10 ;

図1 2006年11月1日から12月20日までのEAの取引と最適化の結果EURUSD, H1





図2 2006年11月1日から12月20日までのEAの取引と最適化の結果EURUSD, H4





ヒント：