コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

スマートな平均化 - Hello Smart - MetaTrader 5のためのエキスパート

Andrey Kornishkin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
934
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Hello Smartエキスパートアドバイザーは負け取引を平均します。BuySell取引方向は設定で選択されます。次に、価格が不利な方向に向かっている場合、EAはポイントで指定されたStep 距離で定量のLotで平均された注文を出します 。EAがBigLotボリュームのポジションを蓄積すると、最初のロットサイズはMnogitel 係数によって増加します。ポジションは預金通貨でProfitまたはLossが達せられると決済されます。すべてのEAの操作は、ローソク足の始値で行われます。

EAはEURUSD通貨ペア、H1およびН4期間について11.01.2013から12.09.2016までの間隔で最適化されています。


設定：

input int BuySell     = 1;    // 1-買のみ 2-売のみ
input int Step        = 1000; // ステップ
input double Lot      = 0.1;  // ボリューム
input double BigLot   = 0.5;  // 大きいロット
input double MaxLots  = 5;    // 最大ロット
input double Profit   = 60;   // 米ドルでの利益
input double Loss     = 5100; // 米ドルでの損失
input double Mnogitel = 10;   // ロットMnogitel

図1　2006年11月1日から12月20日までのEAの取引と最適化の結果EURUSD, H1


図2　2006年11月1日から12月20日までのEAの取引と最適化の結果EURUSD, H4


ヒント：

  • トレーディングアシスタントとしての使用や、独自の戦略の開発による使用が推奨されています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16348

XvaMA_HTF XvaMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XvaMA指標です。

Exp_ColorXvaMA_Digit Exp_ColorXvaMA_Digit

Exp_ColorXvaMA_DigitエキスパートアドバイザーはColorXvaMA_Digit指標の色の変化に基づいています。

多通貨ナイトスカルパー - Night Scalper Multi 多通貨ナイトスカルパー - Night Scalper Multi

ナイトスカルパー、狭い範囲内で端末時刻の真夜中の12時までの取引。

JSatl_HTF JSatl_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJSatl指標です。