EA

智能的平摊工具 - Hello Smart - MetaTrader 5EA

Andrey Kornishkin
Hello Smart EA交易会平摊亏损的仓位，在设置中选择BuySell的交易方向，然后, 如果价格走向不想要的方向，EA会建立一个平摊的订单，使用的交易量是固定的Lot，而距离是指定的Step点数。当EA积累的仓位达到了BigLot交易量, 初始手数大小会根据Mnogitel系数来增加，当达到了Profit或者Loss指定的值时，仓位会被平仓。所有的EA操作都在烛形开端进行。

EA 已经根据2013年1月11日到2016年9月12日在 EURUSD 货币对，H1和H4时段上进行了优化。


设置:

input int BuySell     = 1;    // 1-只买入 2-只卖出
input int Step        = 1000; // 步长
input double Lot      = 0.1;  // 交易量
input double BigLot   = 0.5;  // 大手数
input double MaxLots  = 5;    // 最大手数
input double Profit   = 60;   // 利润
input double Loss     = 5100; // 亏损
input double Mnogitel = 10;   // 手数系数

图1. 从2013年1月11日到2016年9月12日 EA 交易的交易和优化结果。EURUSD, H1


图2. 从2013年1月11日到2016年9月12日 EA 交易的交易和优化结果。EURUSD, H4


提示:

  • 推荐把它用作交易助手来开发您自己的策略。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16348

