Hello Smart EA交易会平摊亏损的仓位，在设置中选择BuySell的交易方向，然后, 如果价格走向不想要的方向，EA会建立一个平摊的订单，使用的交易量是固定的Lot，而距离是指定的Step点数。当EA积累的仓位达到了BigLot交易量, 初始手数大小会根据Mnogitel系数来增加，当达到了Profit或者Loss指定的值时，仓位会被平仓。所有的EA操作都在烛形开端进行。

EA 已经根据2013年1月11日到2016年9月12日在 EURUSD 货币对，H1和H4时段上进行了优化。





设置:

input int BuySell = 1 ; input int Step = 1000 ; input double Lot = 0.1 ; input double BigLot = 0.5 ; input double MaxLots = 5 ; input double Profit = 60 ; input double Loss = 5100 ; input double Mnogitel = 10 ;

图1. 从2013年1月11日到2016年9月12日 EA 交易的交易和优化结果。EURUSD, H1





图2. 从2013年1月11日到2016年9月12日 EA 交易的交易和优化结果。EURUSD, H4





提示: