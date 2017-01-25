请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
智能的平摊工具 - Hello Smart - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2044
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Hello Smart EA交易会平摊亏损的仓位，在设置中选择BuySell的交易方向，然后, 如果价格走向不想要的方向，EA会建立一个平摊的订单，使用的交易量是固定的Lot，而距离是指定的Step点数。当EA积累的仓位达到了BigLot交易量, 初始手数大小会根据Mnogitel系数来增加，当达到了Profit或者Loss指定的值时，仓位会被平仓。所有的EA操作都在烛形开端进行。
EA 已经根据2013年1月11日到2016年9月12日在 EURUSD 货币对，H1和H4时段上进行了优化。
设置:
input int BuySell = 1; // 1-只买入 2-只卖出 input int Step = 1000; // 步长 input double Lot = 0.1; // 交易量 input double BigLot = 0.5; // 大手数 input double MaxLots = 5; // 最大手数 input double Profit = 60; // 利润 input double Loss = 5100; // 亏损 input double Mnogitel = 10; // 手数系数
图1. 从2013年1月11日到2016年9月12日 EA 交易的交易和优化结果。EURUSD, H1
图2. 从2013年1月11日到2016年9月12日 EA 交易的交易和优化结果。EURUSD, H4
提示:
- 推荐把它用作交易助手来开发您自己的策略。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16348
XvaMA_HTF
在输入参数中带有时段选则选项的 XvaMA 指标。Exp_ColorXvaMA_Digit
Exp_ColorXvaMA_Digit EA交易是基于 ColorXvaMA_Digit 指标的颜色变化的。
多币种夜间剥头皮EA交易 - Night Scalper Multi
夜间剥头皮EA交易，在小范围时间内交易直到终端时间零点。JSatl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JSatl 指标。