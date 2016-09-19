Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Хитрый усреднитель Hello Smart - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5439
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник Hello Smart усредняет убыточные позиции. Направление торговли BuySell выбирается в настройках. Далее, если цена пошла не в нашу сторону, советник открывает усредняющий ордер постоянным объемом Lot, через указанное расстояние в пунктах Step. Когда эксперт набрал позиций объемом BigLot, начальный лот увеличивается на коэффициент Mnogitel. При достижении профита Profit или убытка Loss в валюте депозита, позиция закрывается. Все операции эксперт совершает на открытии свечи.
Эксперт оптимизирован на участке с 11.01.2013 по 12.09.2016 по паре EURUSD, периоды H1 и Н4.
Настройки:
input int BuySell = 1; // 1-Only Buy 2-Only Sell input int Step = 1000; // Step input double Lot = 0.1; // Volume input double BigLot = 0.5; // Big Lot input double MaxLots = 5; // Maximum lot input double Profit = 60; // Dollars Profit input double Loss = 5100; // Dollars Loss input double Mnogitel = 10; // Lots Mnogitel
Рис.1. Результат торговли и оптимизации эксперта с 11.01.2013 по 12.09.2016. EURUSD, H1
Рис.2. Результат торговли и оптимизации эксперта с 11.01.2013 по 12.09.2016. EURUSD, H4
Советы:
- Рекомендуется использовать как помощник в торговле и для разработки ваших собственных стратегий.
Сглаженный быстрый цифровой фильтр JSatl с цветовой индикацией направления движения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.JSatl_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JSatl_Digit High и Low ценового ряда.
Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени.si_q_asi
Краткосрочный и аккумулятивный индексы колебания цены.