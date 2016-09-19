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Хитрый усреднитель Hello Smart - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Andrey Kornishkin

Andrey Kornishkin

5 (2)
https://championship.mql5.com/2010/ru/users/AM2
6 продуктов 1 статья 21 код 23 темы 249 комментариев
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Просмотров:
5439
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Советник Hello Smart усредняет убыточные позиции. Направление торговли BuySell выбирается в настройках. Далее, если цена пошла не в нашу сторону, советник открывает усредняющий ордер постоянным объемом Lot, через указанное расстояние в пунктах Step. Когда эксперт набрал позиций объемом BigLot, начальный лот увеличивается на коэффициент Mnogitel. При достижении профита Profit или убытка Loss в валюте депозита, позиция закрывается. Все операции эксперт совершает на открытии свечи.

Эксперт оптимизирован на участке с 11.01.2013 по 12.09.2016 по паре EURUSD, периоды H1 и Н4.


Настройки:

input int BuySell     = 1;    // 1-Only Buy 2-Only Sell
input int Step        = 1000; // Step
input double Lot      = 0.1;  // Volume
input double BigLot   = 0.5;  // Big Lot
input double MaxLots  = 5;    // Maximum lot
input double Profit   = 60;   // Dollars Profit 
input double Loss     = 5100; // Dollars Loss
input double Mnogitel = 10;   // Lots Mnogitel

Рис.1. Результат торговли и оптимизации эксперта с 11.01.2013 по 12.09.2016. EURUSD, H1


Рис.2. Результат торговли и оптимизации эксперта с 11.01.2013 по 12.09.2016. EURUSD, H4


Советы:

  • Рекомендуется использовать как помощник в торговле и для разработки ваших собственных стратегий.
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