Советник Hello Smart усредняет убыточные позиции. Направление торговли BuySell выбирается в настройках. Далее, если цена пошла не в нашу сторону, советник открывает усредняющий ордер постоянным объемом Lot, через указанное расстояние в пунктах Step. Когда эксперт набрал позиций объемом BigLot, начальный лот увеличивается на коэффициент Mnogitel. При достижении профита Profit или убытка Loss в валюте депозита, позиция закрывается. Все операции эксперт совершает на открытии свечи.

Эксперт оптимизирован на участке с 11.01.2013 по 12.09.2016 по паре EURUSD, периоды H1 и Н4.





Настройки:

input int BuySell = 1 ; input int Step = 1000 ; input double Lot = 0.1 ; input double BigLot = 0.5 ; input double MaxLots = 5 ; input double Profit = 60 ; input double Loss = 5100 ; input double Mnogitel = 10 ;

Рис.1. Результат торговли и оптимизации эксперта с 11.01.2013 по 12.09.2016. EURUSD, H1





Рис.2. Результат торговли и оптимизации эксперта с 11.01.2013 по 12.09.2016. EURUSD, H4





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