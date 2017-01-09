O Expert Advisor Hello Smart calcula a média das posições não-rentáveis. A direção da negociação BuySell é selecionada nas configurações. A seguir, se o preço for numa direção não desejada, o expert advisor abrirá a ordem que calcula a média usando o volume constante Lot, através da distância definida em pontos Step. Quando o expert advisor acumula posições usando o volume BigLot, o lote inicial é aumentado pelo coeficiente Mnogitel. Ao atingir o lucro Profit ou perda Loss na moeda de depósito, a posição é fechada. Todas as operações são realizadas pelo expert advisor na abertura da vela.

O Expert Advisor é otimizado de 11.01.2013 a 12.09.2016 no par EURUSD, períodos H1 e H4.





Opções:

input int BuySell = 1 ; input int Step = 1000 ; input double Lot = 0.1 ; input double BigLot = 0.5 ; input double MaxLots = 5 ; input double Profit = 60 ; input double Loss = 5100 ; input double Mnogitel = 10 ;

Fig.1. Resultado de negociação e otimização do Expert Advisor de 11.01.2013 a 12.09.2016. EURUSD, H1





Fig.2. Resultado de negociação e otimização do Expert Advisor de 11.01.2013 a 12.09.2016. EURUSD, H4





