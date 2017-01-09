Participe de nossa página de fãs
Expert inteligente de cálculo de médias Hello Smart - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor Hello Smart calcula a média das posições não-rentáveis. A direção da negociação BuySell é selecionada nas configurações. A seguir, se o preço for numa direção não desejada, o expert advisor abrirá a ordem que calcula a média usando o volume constante Lot, através da distância definida em pontos Step. Quando o expert advisor acumula posições usando o volume BigLot, o lote inicial é aumentado pelo coeficiente Mnogitel. Ao atingir o lucro Profit ou perda Loss na moeda de depósito, a posição é fechada. Todas as operações são realizadas pelo expert advisor na abertura da vela.
O Expert Advisor é otimizado de 11.01.2013 a 12.09.2016 no par EURUSD, períodos H1 e H4.
Opções:
input int BuySell = 1; // 1-Only Buy 2-Only Sell input int Step = 1000; // Step input double Lot = 0.1; // Volume input double BigLot = 0.5; // Big Lot input double MaxLots = 5; // Maximum lot input double Profit = 60; // Dollars Profit input double Loss = 5100; // Dollars Loss input double Mnogitel = 10; // Lots Mnogitel
Fig.1. Resultado de negociação e otimização do Expert Advisor de 11.01.2013 a 12.09.2016. EURUSD, H1
Fig.2. Resultado de negociação e otimização do Expert Advisor de 11.01.2013 a 12.09.2016. EURUSD, H4
Dicas:
- Recomenda-se usar o Expert Advisor como assistente na negociação e para desenvolvimento de suas próprias estratégias de negociação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16348
