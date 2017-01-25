请观看如何免费下载自动交易
本指标根据最近的柱来绘制斐波那契水平线，当出现一个新柱时，水平线就会重绘。
参数
- Last Bar for Fibo — 用于寻找最近柱的时段；
- Upper color — 顶部线的颜色；
- Main color — 中间线的颜色；
- Lower color — 底部线的颜色；
- Style lines — 线形的风格；
- Line Width — 线宽。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16327
