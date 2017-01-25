代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MT5 斐波那契柱 - MetaTrader 5脚本

Taras Slobodyanik | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3257
等级:
(36)
已发布:
已更新:
Fibo_Bar.mq5 (16.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标根据最近的柱来绘制斐波那契水平线，当出现一个新柱时，水平线就会重绘。

参数

  • Last Bar for Fibo — 用于寻找最近柱的时段；
  • Upper color — 顶部线的颜色；
  • Main color — 中间线的颜色；
  • Lower color — 底部线的颜色；
  • Style lines — 线形的风格；
  • Line Width — 线宽。

0

1

2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16327

Fibo ZigZag Fibo ZigZag

Fibo ZigaZag 可以使用斐波那契比率计算可能的支撑和阻力水平。

ColorXvaMA_Digit_StDev V2 ColorXvaMA_Digit_StDev V2

可以替换移动平均的 vaMA 指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。另外，它还基于标准偏差算法使用彩色点指示了趋势的强度。

买家报价与卖家报价柱形图 买家报价与卖家报价柱形图

把买家报价和卖家报价按照统计分布在图表上显示柱形图。

SyncChart SyncChart

在终端中所有打开的图表中同步柱形的显示。