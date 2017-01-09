Participe de nossa página de fãs
O indicador plota níveis de Fibonacci na última barra. Após a formação de uma nova barra, os níveis são redesenhados novamente.
Parâmetros
- Last Bar for Fibo — timeframe no qual verificamos a última barra;
- Upper color — cor das linhas superiores;
- Main color — cor das linhas médias;
- Lower color — cor das linhas inferiores;
- Style lines — estilo das linhas;
- Line Width — espessura das linhas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16327
