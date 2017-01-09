Indicador vaMA com possibilidade de substituir a média, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos e com indicação adicional de força da tendência com pontos coloridos na base do algoritmo do desvio padrão.

O indicador Fibo ZigaZag permite calcular os níveis de suporte e resistência estimados usando coeficientes de Fibonacci.

Ao arrastar o script sobre o gráfico de preço, muda quer o take-profit quer o stop de todas as ordens abertas nesse instrumento.

Distribuição estatística dos preços Bid e Ask no gráfico como um histograma.