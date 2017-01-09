CodeBaseSeções
Fibo Bar MT5 - indicador para MetaTrader 5

Taras Slobodyanik
O indicador plota níveis de Fibonacci na última barra. Após a formação de uma nova barra, os níveis são redesenhados novamente.

Parâmetros

  • Last Bar for Fibo — timeframe no qual verificamos a última barra;
  • Upper color — cor das linhas superiores;
  • Main color — cor das linhas médias;
  • Lower color — cor das linhas inferiores;
  • Style lines — estilo das linhas;
  • Line Width — espessura das linhas.

