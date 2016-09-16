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Fibo Bar MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует уровни Фибоначчи (Fibonacci) по последнему бару. При появлении нового бара уровни перерисовываются заново.
Параметры
- Last Bar for Fibo — таймфрейм, на котором смотрим последний бар;
- Upper color — цвет верхних линий;
- Main color — цвет средних линий;
- Lower color — цвет нижних линий;
- Style lines — стиль линий;
- Line Width — толщина линий.
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