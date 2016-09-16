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Индикаторы

Fibo Bar MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Taras Slobodyanik
Taras Slobodyanik

Taras Slobodyanik

4.9 (605)
60 продуктов 9 кодов 2 темы 2233 комментария
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Просмотров:
6009
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рисует уровни Фибоначчи (Fibonacci) по последнему бару. При появлении нового бара уровни перерисовываются заново.

Параметры

  • Last Bar for Fibo — таймфрейм, на котором смотрим последний бар;
  • Upper color — цвет верхних линий;
  • Main color — цвет средних линий;
  • Lower color — цвет нижних линий;
  • Style lines — стиль линий;
  • Line Width — толщина линий.

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JSatl_HTF JSatl_HTF

Индикатор JSatl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXvaMA_Digit_StDev V2 ColorXvaMA_Digit_StDev V2

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

SyncChart SyncChart

Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.

AFL_WinnerV2_HTF AFL_WinnerV2_HTF

Индикатор AFL_WinnerV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.