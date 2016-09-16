Индикатор JSatl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.