Fibo Bar MT5 - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 2206
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet die Ebene Fibonacci nach der letzten Bar. Beim Erscheinen der neuen Bar werden die Ebene neu gezeichnet.
Parameter
- Last Bar for Fibo — die Timeframe, auf der wir die letzte Bar sehen;
- Upper color — die Farbe der oberen Linien;
- Main color — die Farbe der mittleren Linien;
- Lower color — die Farbe der unteren Linien;
- Style lines — der Linienstyle;
- Line Width — Die Linienbreite.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16327
