Fibo Bar MT5 - Indikator für den MetaTrader 5

Taras Slobodyanik
2206
(36)
Der Indikator zeichnet die Ebene Fibonacci nach der letzten Bar. Beim Erscheinen der neuen Bar werden die Ebene neu gezeichnet.

Parameter

  • Last Bar for Fibo — die Timeframe, auf der wir die letzte Bar sehen;
  • Upper color — die Farbe der oberen Linien;
  • Main color — die Farbe der mittleren Linien;
  • Lower color — die Farbe der unteren Linien;
  • Style lines — der Linienstyle;
  • Line Width — Die Linienbreite.

Fibo ZigZag Fibo ZigZag

Der Indikator Fibo ZigaZag ermöglicht die vermuteten Ebene Unterstützung / Widerstand zu berechnen, welche auch mit Hilfe der Fibanacci-Koeffizienten berechnet werden.

ColorXvaMA_Digit_StDev V2 ColorXvaMA_Digit_StDev V2

Der Indikator vaMA mit der Ersetzungsmöglichkeit der Mittelung, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Außerdem mit der zusätzlichen Indikation der Kraft des Trends durch farbige Punkten aufgrund des Algorithmus der standardmäßigen Abweichung.

Histogram Bid and Ask prices Histogram Bid and Ask prices

Die statistische Verteilung der Preise Bid und Ask auf dem Chart in Form vom Histogramm.

SyncChart SyncChart

Die Synchronisation der vorgeführten Bars auf allen im Terminal geöffneten Charts.