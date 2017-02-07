Der Indikator Fibo ZigaZag ermöglicht die vermuteten Ebene Unterstützung / Widerstand zu berechnen, welche auch mit Hilfe der Fibanacci-Koeffizienten berechnet werden.

Der Indikator vaMA mit der Ersetzungsmöglichkeit der Mittelung, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Außerdem mit der zusätzlichen Indikation der Kraft des Trends durch farbige Punkten aufgrund des Algorithmus der standardmäßigen Abweichung.