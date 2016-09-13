Индикатор Fibo ZigaZag позволяет рассчитать предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, используя коэффициенты Фибоначчи.

Алгоритм работы индикатора

Индикатор находит последующие минимумы и максимумы, находит расстояния между ними и откладывает проценты от этого расстояния (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) от пиков и впадин. Расчёт производится, когда минимум или максимум завершены. Этот индикатор является полностью переделанной версией стандартного индикатора ZigZag.

Области применения

Индикатор можно использовать для установки StopLoss и TakeProfit, частичной фиксации прибыли, также индикатор может быть интересен трейдерам, торгующим по системе Джо Динаполи.

Уровни Фибоначчи могут стать хорошими точками входа в усредняющихся советниках.

Уровни

23.6% 38.2% 50% 61.8 %

Параметры индикатора