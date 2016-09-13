CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fibo ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5417
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Fibo ZigaZag позволяет рассчитать предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, используя коэффициенты Фибоначчи.

Алгоритм работы индикатора

Индикатор находит последующие минимумы и максимумы, находит расстояния между ними и откладывает проценты от этого расстояния (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) от пиков и впадин. Расчёт производится, когда минимум или максимум завершены. Этот индикатор является полностью переделанной версией стандартного индикатора ZigZag.

Области применения

Индикатор можно использовать для установки StopLoss и TakeProfit, частичной фиксации прибыли, также индикатор может быть интересен трейдерам, торгующим по системе Джо Динаполи.

Уровни Фибоначчи могут стать хорошими точками входа в усредняющихся советниках.

Уровни

  1. 23.6%
  2. 38.2%
  3. 50%
  4. 61.8 %

Параметры индикатора

  • ExtDepth — Количество свечей, в которых ищется максимум или минимум. Основной параметр.
  • ExtDeviation Минимальное отклонение в пунктах.
  • InpBackstep Количество экстремумов, по которым будет вестись перерасчёт.

USDJPY

Exp_StochasticDiff Exp_StochasticDiff

Эксперт Exp_StochasticDiff построен на основе изменения направления движения индикатора StochasticDiff.

StochasticDiffSign StochasticDiffSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора StochasticDiff.

Histogram Bid and Ask prices Histogram Bid and Ask prices

Статистическое распределение цен Bid и Ask на графике в виде гистограммы.

ColorXvaMA_Digit ColorXvaMA_Digit

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.