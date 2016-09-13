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Fibo ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fibo ZigaZag позволяет рассчитать предполагаемые уровни поддержки и сопротивления, используя коэффициенты Фибоначчи.
Алгоритм работы индикатора
Индикатор находит последующие минимумы и максимумы, находит расстояния между ними и откладывает проценты от этого расстояния (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) от пиков и впадин. Расчёт производится, когда минимум или максимум завершены. Этот индикатор является полностью переделанной версией стандартного индикатора ZigZag.
Области применения
Индикатор можно использовать для установки StopLoss и TakeProfit, частичной фиксации прибыли, также индикатор может быть интересен трейдерам, торгующим по системе Джо Динаполи.
Уровни Фибоначчи могут стать хорошими точками входа в усредняющихся советниках.
Уровни
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8 %
Параметры индикатора
- ExtDepth — Количество свечей, в которых ищется максимум или минимум. Основной параметр.
- ExtDeviation — Минимальное отклонение в пунктах.
- InpBackstep — Количество экстремумов, по которым будет вестись перерасчёт.
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Статистическое распределение цен Bid и Ask на графике в виде гистограммы.ColorXvaMA_Digit
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