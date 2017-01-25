代码库部分
Fibo ZigZag - MetaTrader 5脚本

Fibo ZigaZag 可以使用斐波那契比率计算可能的支撑和阻力水平。

指标的算法

指标会定位连续的最高价和最低价，找到它们之间的距离，并记录这个距离在顶部和底部之间的一些百分比(23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%)。当完成了最大值和最小值时进行计算。这个指标是标准之字转向指标的完全修改版。

应用领域

本指标可以用于设置止损和获利，以及部分的固定利润。本指标对于使用乔.迪纳波利（Joe Dinapoli)系统的交易者也会有用，

斐波那契水平线可能成为EA交易中很好的进场点。

水平线

  1. 23.6%
  2. 38.2%
  3. 50%
  4. 61.8 %

指标参数

  • ExtDepth — 用于识别最高价和最低价的烛形数量，主参数。
  • ExtDeviation 最小偏差点数。
  • InpBackstep 用于重新计算的极值点的数量。

USDJPY

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16319

