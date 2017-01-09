O indicador Fibo ZigaZag permite calcular os níveis de suporte e resistência estimados usando coeficientes de Fibonacci.

Algoritmo do indicador

O indicador encontra os seguintes mínimos e máximos, localiza a distância entre eles e atrasa as porcentagens a partir desta distância (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) dos picos e vales. O cálculo é realizado quando o mínimo e o máximo são concluídos. Este indicador é uma versão completamente reformulada do indicador ZigZag padrão.

Aplicações

O indicador pode ser usado para colocar StopLoss e TakeProfit, fixação parcial de lucro, além disso, ele pode ser do interesse dos traders que operam no sistema Joe Dinapoli.

Os níveis Fibonacci podem se tornar bons pontos para entrada nos Experts que fazem médias.

Níveis

23.6% 38.2% 50% 61.8 %

Parâmetros do indicador