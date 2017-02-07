Der Indikator Fibo ZigaZag ermöglicht die vermuteten Ebene Unterstützung / Widerstand zu berechnen, welche auch mit Hilfe der Fibanacci-Koeffizienten berechnet werden.

Der Arbeitsalgorithmus des Indikators

Der Indikator findet die nachfolgenden Minimums und Maximums, findet die Entfernungen zwischen ihnen und verschiebt die Prozente von dieser Entfernung (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%), von den Spitzen und den Tiefen. Die Berechnung wird durchgeführt, wenn ein Minimum oder ein Maximum beendet sind. Dieser Indikator ist eine vollständig geänderte Version des standardmäßigen Indikators ZigZag.

Anwendungsgebiet

Den Indikator kann man für die Setzung StopLoss und TakeProfit verwenden, für die Fixierung des Profits, auch kann der Indikator für Trader interessant sein, die nach dem System Joes Dinapoli handeln.

Die Ebene Fibonacci können gute Punkte des Eingangs in Mittlung-EA werden.

Ebene

23.6% 38.2% 50% 61.8 %

Parameter des Indikators