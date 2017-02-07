und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fibo ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator Fibo ZigaZag ermöglicht die vermuteten Ebene Unterstützung / Widerstand zu berechnen, welche auch mit Hilfe der Fibanacci-Koeffizienten berechnet werden.
Der Arbeitsalgorithmus des Indikators
Der Indikator findet die nachfolgenden Minimums und Maximums, findet die Entfernungen zwischen ihnen und verschiebt die Prozente von dieser Entfernung (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%), von den Spitzen und den Tiefen. Die Berechnung wird durchgeführt, wenn ein Minimum oder ein Maximum beendet sind. Dieser Indikator ist eine vollständig geänderte Version des standardmäßigen Indikators ZigZag.
Anwendungsgebiet
Den Indikator kann man für die Setzung StopLoss und TakeProfit verwenden, für die Fixierung des Profits, auch kann der Indikator für Trader interessant sein, die nach dem System Joes Dinapoli handeln.
Die Ebene Fibonacci können gute Punkte des Eingangs in Mittlung-EA werden.
Ebene
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8 %
Parameter des Indikators
- ExtDepth — die Zahl der Kerzen, in den ein Maximum oder ein Minimum gesucht wird. Der Hauptparameter.
- ExtDeviation — die Minimale Abweichung in den Punkten.
- InpBackstep — die Anzahl der Extremen, nach denen die Neuberechnung geführt wird.
