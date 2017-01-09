CodeBaseKategorien
LaguerreFilterCloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

Witold Wozniak

Indikator basierend auf zwei gleitenden Durchschnitten aus dem Buch "Cybernetic Analysis for Stocks und Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" von John Ehlers.

Abb.1. Der LaguerreFilterCloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16242

