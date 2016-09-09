Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LaguerreFilterCloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2534
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Witold Wozniak
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Рис.1. Индикатор LaguerreFilterCloud
RVIDiff_HTF
Индикатор RVIDiff с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_RVIDiff
Эксперт Exp_RVIDiff построен на основе изменения направления движения индикатора RVIDiff.
Exp_STLMCandle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора STLMCandle.StochasticDiff_HTF
Индикатор StochasticDiff с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.