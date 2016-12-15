コードベースセクション
LaguerreFilterCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：Witold Wozniak


ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」 の2つの移動平均線に基づいた指標。


図1　LaguerreFilterCloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16242

