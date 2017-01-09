Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
LaguerreFilterCloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 894
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Autor real:
Witold Wozniak
Indicador composto de duas médias móveis do livro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading."
Fig.1. Indicador LaguerreFilterCloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16242
