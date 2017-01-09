CodeBaseSeções
LaguerreFilterCloud - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Witold Wozniak

Indicador composto de duas médias móveis do livro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading."

Fig.1. Indicador LaguerreFilterCloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16242

