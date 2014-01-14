Pon "Me gusta" y sigue las noticias
X Bar Clear Close Trend - indicador para MetaTrader 5
Este indicador no utiliza ninguna media móvil para definir el cambio de tendencia, ni tampoco parámetros relacionados con la distancia pasada por el precio. El único criterio es el avance de los máximos/mínimos de las barras anteriores.
Concretamente:
- se forma una reversión alcista si el cierre de la barra en curso es superior al máximo de las (x-1) barras anteriores.
- se forma una reversión bajista si el cierre de la barra en curso es menor que el mínimo de las (x-1) barras anteriores.
Parámetros:
- Barras del patrón (Bars in pattern) - número de barras en el patrón (incluyendo la barra actual; por ejemplo, si el parámetro es igual a 5, entonces en las reversiones alcistas el cierre de la barra en curso debe ser superior a los máximos de las 4 barras anteriores).
EURUSD D1. El número de barras del patrón es 10:
Recomendaciones:
- Cuanto menor sea el número de barras del patrón, el indicador será más sensible. En mi opinión, un rango de valores razonable es de 3 a 15.
- Una variante de uso consiste en utilizar el indicador XBarClearCloseTrend para determinar la dirección de la tendencia, y cualquier otro instrumento para determinar los puntos de entrada. Cabe señalar que la idea que hay detrás de este indicador está en el patrón que he usado para definir los puntos de entrada/salida.
