X Bar Clear Close Trend

Este indicador no utiliza ninguna media móvil para definir el cambio de tendencia, ni tampoco parámetros relacionados con la distancia pasada por el precio. El único criterio es el avance de los máximos/mínimos de las barras anteriores.



Concretamente:

se forma una reversión alcista si el cierre de la barra en curso es superior al máximo de las (x-1) barras anteriores.

se forma una reversión bajista si el cierre de la barra en curso es menor que el mínimo de las (x-1) barras anteriores.

Parámetros:

Barras del patrón (Bars in pattern) - número de barras en el patrón (incluyendo la barra actual; por ejemplo, si el parámetro es igual a 5, entonces en las reversiones alcistas el cierre de la barra en curso debe ser superior a los máximos de las 4 barras anteriores).



EURUSD D1. El número de barras del patrón es 10:



Recomendaciones: