X Bar Clear Close Trend

Um eine Trendumkehr zu definieren, verwendet der Indikator keinen gleitenden Durchschnitt oder Parameter, die einen Abstand definieren, den der Preis zurückgelegt haben muss. Das einzige Kriterium ist ein Ausbruch über Maxima/Minima des vorherigen Balkens.



Insbesondere:

Umkehr aufwärts wird gebildet, wenn der der Schluss des aktuellen Balkens höher ist, als das Hoch des vorherigen (x-1) Balkens.

Umkehr abwärts wird gebildet, wenn der der Schluss des aktuellen Balkens tiefer ist, als das Tief des vorherigen (x-1) Balkens.

EURUSD D1. Die Anzahl der Balken im Muster ist 10:



Empfehlungen: