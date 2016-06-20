X Bar Clear Close Trend

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Um eine Trendumkehr zu definieren, verwendet der Indikator keinen gleitenden Durchschnitt oder Parameter, die einen Abstand definieren, den der Preis zurückgelegt haben muss. Das einzige Kriterium ist ein Ausbruch über Maxima/Minima des vorherigen Balkens.
Insbesondere:
- Umkehr aufwärts wird gebildet, wenn der der Schluss des aktuellen Balkens höher ist, als das Hoch des vorherigen (x-1) Balkens.
- Umkehr abwärts wird gebildet, wenn der der Schluss des aktuellen Balkens tiefer ist, als das Tief des vorherigen (x-1) Balkens.
EURUSD D1. Die Anzahl der Balken im Muster ist 10:
Empfehlungen:
- Je kleiner die Anzahl der Balken im Muster ist, desto sensitiver ist der Indikator. Meiner Meinung nach liegt der angemessene Wertebereich zwischen 3 und 15.
- Variante für die Verwendung: Verwendung des XBarClearCloseTrend Indikator um die Richtung des Trends zu bestimmen und jedes beliebige andere Instrument, um den Punkt des Einstiegs festzulegen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Idee für die Erstellung des Indikators auf der Grundlage der Muster, die ich verwendet habe, um Punkte für den Einstieg / Ausstieg zu definieren, beruht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1622
