X Bar Clear Close Trend - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2620
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Para definir a inversão de tendência o indicador não utiliza Médias Móveis ou parâmetros relacionados com a distância percorrida pelo preço. O único critério é o rompimento das máximas/mínimas das barras anteriores.

Mais especificamente:

  • reversão para cima é formada se o fechamento da barra atual é mais alto do que as máximas das barras anteriores (x-1).
  • reversão para baixo é formada, se o fecho da barra atual é mais baixo do que as mínimas das barras anteriores (x-1).

Parâmetros:

  • Bars in pattern - o número de barras no padrão (incluindo a barra atual, por exemplo, se o parâmetro for igual a 5, então para a reversão acima o fechamento da atual barra deve ser maior do que as máximas das 4 barras anteriores).

EURUSD D1. O número de barras no padrão é 10:

X Bar Clear Close Trend

Recomendações:

  • Quanto menor o número de barras no padrão, mais sensível o indicador. Em minha opinião, o intervalo razoável de valores é de 3 até 15.
  • Como uma variante de uso: usar o indicador XBarClearCloseTrend para determinar a direção da tendência e qualquer outro instrumento para determinar os pontos de entrada. Deve-se notar que a idéia de criação do indicador foi formada na base do padrão que utilizo para definir os pontos de entrada/saída.

StepMA_Line StepMA_Line

StepMA é executado como uma média móvel.

Demo_FileWrite Demo_FileWrite

O script demonstra o exemplo de como usar a função FileWrite().

Smoothed ADX Smoothed ADX

Existem muitos algoritmos de suavização. Este indicador é uma suavização do indicador ADX padrão.

i-Monday_Sig i-Monday_Sig

Sinais de entrada no sistema "Segunda-feira".