Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
X Bar Clear Close Trend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2620
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Para definir a inversão de tendência o indicador não utiliza Médias Móveis ou parâmetros relacionados com a distância percorrida pelo preço. O único critério é o rompimento das máximas/mínimas das barras anteriores.
Mais especificamente:
- reversão para cima é formada se o fechamento da barra atual é mais alto do que as máximas das barras anteriores (x-1).
- reversão para baixo é formada, se o fecho da barra atual é mais baixo do que as mínimas das barras anteriores (x-1).
Parâmetros:
- Bars in pattern - o número de barras no padrão (incluindo a barra atual, por exemplo, se o parâmetro for igual a 5, então para a reversão acima o fechamento da atual barra deve ser maior do que as máximas das 4 barras anteriores).
EURUSD D1. O número de barras no padrão é 10:
Recomendações:
- Quanto menor o número de barras no padrão, mais sensível o indicador. Em minha opinião, o intervalo razoável de valores é de 3 até 15.
- Como uma variante de uso: usar o indicador XBarClearCloseTrend para determinar a direção da tendência e qualquer outro instrumento para determinar os pontos de entrada. Deve-se notar que a idéia de criação do indicador foi formada na base do padrão que utilizo para definir os pontos de entrada/saída.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1622
StepMA_Line
StepMA é executado como uma média móvel.Demo_FileWrite
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileWrite().
Smoothed ADX
Existem muitos algoritmos de suavização. Este indicador é uma suavização do indicador ADX padrão.i-Monday_Sig
Sinais de entrada no sistema "Segunda-feira".