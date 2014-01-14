X Bar Clear Close Trend

Para definir a inversão de tendência o indicador não utiliza Médias Móveis ou parâmetros relacionados com a distância percorrida pelo preço. O único critério é o rompimento das máximas/mínimas das barras anteriores.

Mais especificamente:

reversão para cima é formada se o fechamento da barra atual é mais alto do que as máximas das barras anteriores (x-1).

reversão para baixo é formada, se o fecho da barra atual é mais baixo do que as mínimas das barras anteriores (x-1).

Parâmetros:

Bars in pattern - o número de barras no padrão (incluindo a barra atual, por exemplo, se o parâmetro for igual a 5, então para a reversão acima o fechamento da atual barra deve ser maior do que as máximas das 4 barras anteriores).

EURUSD D1. O número de barras no padrão é 10:

Recomendações: