X Bar Clear Close Trend

Для определения разворота тренда индикатор не использует ни усреднений, ни каких-либо параметров, связанных с пройденным ценой расстоянием. Единственный критерий - пробой закрытием максимумов / минимумов предыдущих баров. Конкретнее:

разворот вверх сформирован, если закрытие текущего бара выше high предшествующих (x-1) баров.

разворот вниз сформирован, если закрытие текущего бара ниже low предшествующих (x-1) баров.

EURUSD D1. Кол-во баров в паттерне равно 10:



Советы: