X Bar Clear Close Trend - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Для определения разворота тренда индикатор не использует ни усреднений, ни каких-либо параметров, связанных с пройденным ценой расстоянием. Единственный критерий - пробой закрытием максимумов / минимумов предыдущих баров. Конкретнее:

  • разворот вверх сформирован, если закрытие текущего бара выше high предшествующих (x-1) баров.
  • разворот вниз сформирован, если закрытие текущего бара ниже low предшествующих (x-1) баров.

EURUSD D1. Кол-во баров в паттерне равно 10:

X Bar Clear Close Trend

Советы:

  • Чем меньше количество баров в паттерне, тем чувствительнее индикатор. На мой взгляд разумный диапазон значений: от 3 до 15.
  • Как вариант применения: XBarClearCloseTrend использовать для определения направления тренда, и какой-либо иной инструмент - для определения точки входа. Хотя стоит отметить, что идея создания индикатора родилась на основе паттерна, используемого мной именно для определения точек входа / выхода.
