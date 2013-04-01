Смотри, как бесплатно скачать роботов
X Bar Clear Close Trend - индикатор для MetaTrader 5
5629
Опубликован:
Обновлен:
Для определения разворота тренда индикатор не использует ни усреднений, ни каких-либо параметров, связанных с пройденным ценой расстоянием. Единственный критерий - пробой закрытием максимумов / минимумов предыдущих баров. Конкретнее:
- разворот вверх сформирован, если закрытие текущего бара выше high предшествующих (x-1) баров.
- разворот вниз сформирован, если закрытие текущего бара ниже low предшествующих (x-1) баров.
EURUSD D1. Кол-во баров в паттерне равно 10:
Советы:
- Чем меньше количество баров в паттерне, тем чувствительнее индикатор. На мой взгляд разумный диапазон значений: от 3 до 15.
- Как вариант применения: XBarClearCloseTrend использовать для определения направления тренда, и какой-либо иной инструмент - для определения точки входа. Хотя стоит отметить, что идея создания индикатора родилась на основе паттерна, используемого мной именно для определения точек входа / выхода.
